定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新6個月加至2.6厘

美國通脹情況升溫，今年內美聯儲局的減息預期有所降溫，南商推出「全新或升級南商理財客戶專享」定期存款優惠，3個月港元定存年息高達2.68厘，存額由100萬元至500萬元，適用於全新或升級南商理財客戶以新資金透過分行辦理。

（ 資料圖片）

大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息均至2.6厘，存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

另外，大新銀行亦推出全新Wow港元定期存款優惠。全新客戶於大新銀行任何分行開立VIP銀行服務，並以全新資金敍做3個月港元定期存款及符合指定要求，可享特優年利率高達3.3厘，定期存款額最少為10萬元及最高為100萬元。

創興上調2個月港元定存年息至2.55厘，存額由50萬元至5000萬元，適用於「雲利率」，客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

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