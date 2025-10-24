直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：四中全會正式完結！平安好醫生1833盈利增72%為何反遭拋售？滙控0005隱藏炸彈待拆？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：四中全會正式完結！平安好醫生1833盈利增72%為何反遭拋售？滙控0005隱藏炸彈待拆？
26,146.19
+178.21
(+0.69%)
26,169
+212
(+0.82%)
高水23
9,352.32
+51.58
(+0.55%)
6,037.00
+85.55
(+1.44%)
1,331.33億
3,945.41
+23.00
(+0.586%)
4,649.20
+42.86
(+0.930%)
13,246.82
+221.37
(+1.700%)
2,666.59
+36.57
(+1.39%)
111,148.1400
+1,069.9500
(0.972%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0632
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.0967
恒生指數
26,146.19
+178.21
(+0.69%)
期指
高水23
26,169
+212
(+0.82%)
國企指數
9,352.32
+51.58
(+0.55%)
科技指數
6,037.00
+85.55
(+1.44%)
大市成交
1,331.33億
股票
1,141.87億
(85.769%)
窩輪
85.07億
(6.390%)
牛熊證
104.39億
(7.841%)
即時更新：24/10/2025 13:17
可賣空股票總成交
1,008.74億
主板賣空
149.96億
(14.866%)
半日數據，更新：24/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,795.42億
3,945.41
+23.00
(+0.586%)
滬深300
4,649.20
+42.86
(+0.930%)
深証成指
13,246.82
+221.37
(+1.700%)
MSCI中國A50
2,666.59
+36.57
(+1.39%)
比特幣
資料由Binance提供
111,148.1400
+1,069.9500
(0.972%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0632
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0967
