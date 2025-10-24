24/10/2025 11:48
《港元利率》一個月HIBOR由升轉跌報3.47厘，拆息普遍向下
《經濟通通訊社24日專訊》拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.47292厘，跌6.803基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.57268厘，跌4.125基點。
隔夜息報2.91345厘，跌12.607基點；一周拆息跌20.012基點，報3.27357厘，兩周則跌9.059基點，報3.50423厘。長息方面，六個月拆息跌2.631基點，報3.41321厘，一年期則升0.893基點，報3.33405厘。
港元匯價今日在7.7732-7.7711之間上落，最新報7.7724。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.91345厘，跌12.607基點；一周拆息跌20.012基點，報3.27357厘，兩周則跌9.059基點，報3.50423厘。長息方面，六個月拆息跌2.631基點，報3.41321厘，一年期則升0.893基點，報3.33405厘。
港元匯價今日在7.7732-7.7711之間上落，最新報7.7724。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.91345
|-12.607
|一周
|3.27357
|-20.012
|兩周
|3.50423
|-9.059
|一個月
|3.47292
|-6.803
|兩個月
|3.47982
|-6.47
|三個月
|3.57268
|-4.125
|六個月
|3.41321
|-2.631
|一年
|3.33405
|+0.893
資料來源：香港銀行公會