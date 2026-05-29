中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

周五（29日）是美以對伊朗開戰91日，綜合美國媒體與白宮官員透露的最新草案內容，美伊談判代表達成「延長停火60天諒解備忘錄」」，核心原則為「以行動換鬆綁」，但仍有得美國總統特朗普批准。以下為該潛在協議的五大主要核心要點：

1、停火與期限延長停火：雙方將現行的停火時間再延長 60 天。只要美伊雙方都同意，滿期後可以繼續延長。停火目標包括在黎巴嫩等「所有戰線」結束敵對戰事。

2、霍爾木茲海峽航運開放自由通航：商業船隻可以「免費」且不受限制地通行。伊朗必須在 30 天內徹底清除海峽中部署的所有水雷，且不得騷擾各國船舶。美方放寬限制與制裁解除港口封鎖。

3、容許出口石油：美國將實施部分豁免，允許伊朗重新出口石油。

4、伊朗資金維持凍結：除非伊朗做出更進一步的實質讓步，否則美國不會解凍伊朗的海外資金，也不會撤銷所有制裁。

5、重啟核計畫談判重回談判桌：美伊將在 60 天的停火期內，正式啟動關於伊朗核計畫的談判。未來核談判的首要重點，將是討論如何處理和遏制伊朗的高濃縮鈾庫存，以及讓伊朗承諾永不尋求擁有核武。

撰文：經濟通國金組

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