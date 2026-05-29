  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

 

 

　　周五（29日）是美以對伊朗開戰91日，綜合美國媒體與白宮官員透露的最新草案內容，美伊談判代表達成「延長停火60天諒解備忘錄」」，核心原則為「以行動換鬆綁」，但仍有得美國總統特朗普批准。以下為該潛在協議的五大主要核心要點：

 

　　1、停火與期限延長停火：雙方將現行的停火時間再延長　60 天。只要美伊雙方都同意，滿期後可以繼續延長。停火目標包括在黎巴嫩等「所有戰線」結束敵對戰事。

 

　　2、霍爾木茲海峽航運開放自由通航：商業船隻可以「免費」且不受限制地通行。伊朗必須在　30 天內徹底清除海峽中部署的所有水雷，且不得騷擾各國船舶。美方放寬限制與制裁解除港口封鎖。

 

　　3、容許出口石油：美國將實施部分豁免，允許伊朗重新出口石油。

 

　　4、伊朗資金維持凍結：除非伊朗做出更進一步的實質讓步，否則美國不會解凍伊朗的海外資金，也不會撤銷所有制裁。

 

　　5、重啟核計畫談判重回談判桌：美伊將在　60 天的停火期內，正式啟動關於伊朗核計畫的談判。未來核談判的首要重點，將是討論如何處理和遏制伊朗的高濃縮鈾庫存，以及讓伊朗承諾永不尋求擁有核武。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00365

芯成科技

1.130

異動股

02028

映美控股

0.910

異動股

02889

博泰車聯

207.000

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00365 芯成科技
  • 1.130
  • 02028 映美控股
  • 0.910
  • 02889 博泰車聯
  • 207.000
  • 00901 華曦達
  • 77.550
  • 03690 美團－Ｗ
  • 75.500
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.240
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.500
  • 目標︰$5.74以上
  • 02290 龍豐集團
  • --
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 177.400
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.470
  • 目標︰--
人氣股
  • 00100 MINIMAX-W
  • 873.000
  • 00700 騰訊控股
  • 436.200
  • 00992 聯想集團
  • 24.400
  • 02318 中國平安
  • 59.950
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.100
報章貼士
  • 02889 博泰車聯
  • 207.000
  • 目標︰$245.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.080
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.460
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2026 11:36  《異動股》泡泡瑪特再飆11%，掌舵人王寧攜星星人公仔現身國家級記者會

29/05/2026 11:59  【綠色債券】財政部在港發60億人民幣綠色主權債券，三年期利率1.42%、五年期1.56%

29/05/2026 11:43  【ＡＩ】三星電子員工內訌，非晶片部門工會將就薪酬協議提出訴訟

29/05/2026 09:54  《異動股》碧桂園飆三成領漲內房，國務院允地方發專項債作城市更新項目

29/05/2026 10:45  《Ａ股焦點》南方電網電力負荷連續四天創新高，電力板塊多股漲停

29/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入76.09億元，買中芯沽阿里

29/05/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】摩通腰斬泡泡瑪特目標兼降級至中性，麥格理升理想小鵬評級

29/05/2026 11:35  《財資快訊》美電升報7.8352，隔夜拆息較上日升30基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 泡泡瑪特再飆11%，掌舵人王寧攜星星人公仔現身國家級記者會新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 摩通腰斬泡泡瑪特目標兼降級至中性，麥格理升理想小鵬評級新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：北水流走拖累大市，恒指仍欠熱炒題材新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

欲望的代價與情感的毒性：暑期「搵快錢」陷阱與年輕人毫無藉口的反思
人氣文章

政政經經．石鏡泉

韜（τ）新文章
人氣文章

我要退休．羅國森

長建也是進取的基建股
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不婚不生，快樂一生？真正幸福的人，才不會浪費時間跟你爭辯誰比誰快樂
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！ 新文章
人氣文章

Travel & Dining Feature

感受CulinArt 1862法式浪漫！水煮梨鵝肝、比目魚配新鮮青口、M5 澳洲和牛西冷，用味蕾漫步巴黎
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
讓愛流動：從受助到施予 宿生義工小組成長記新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 12:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 12:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 12:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2026 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/05/2026
異動股 | 泡泡瑪特再飆11%，掌舵人王寧攜星星人公仔現身國家級記者會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區