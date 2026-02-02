02/02/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報2.53厘
《經濟通通訊社2日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.53363厘，跌7.994基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.77441厘，跌5.154基點。
隔夜息報1.79643厘，跌38.321基點；一周拆息跌26.321基點，報2.03393厘，兩周則跌5.488基點，報2.35262厘。長息方面，六個月拆息跌0.732基點，報2.88363厘，一年期則無升跌，報2.98363厘。
港元匯價今日在7.8133-7.8071之間上落，最新報7.8091。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.79643
|-38.321
|一周
|2.03393
|-26.321
|兩周
|2.35262
|-5.488
|一個月
|2.53363
|-7.994
|兩個月
|2.72393
|-4.214
|三個月
|2.77441
|-5.154
|六個月
|2.88363
|-0.732
|一年
|2.98363
|-
資料來源：香港銀行公會