24,271.20
+59.85
(+0.25%)
3,797.24
-16.55
(-0.434%)
4,287.98
-29.27
(-0.678%)
12,384.87
-256.99
(-2.033%)
83,099.8000
-673.3200
(-0.804%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
12/10/2026 18:05
英鎊兌美元報1.3235，關注英國央行貨幣政策委員會委員曼恩發言
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.373
|102.213
|0.160
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.56/60
|158.43/47
|158.27/31
|歐元/美元
|1.1180/84
|1.1191/95
|1.1200/04
|英鎊/美元
|1.3233/37
|1.3236/40
|1.3230/34
|美元/瑞郎
|0.8330/34
|0.8322/26
|0.8299/03
|美元/加元
|1.4262/66
|1.4261/65
|1.4254/58
|澳元/美元
|0.6968/72
|0.6969/73
|0.6980/84
|紐元/美元
|0.5596/00
|0.5599/03
|0.5610/14
|美元/人民幣
|6.6928/32
|6.6927/31
|6.6922/26
|美元/港元
|7.8475/79
|7.8475/79
|7.8481/85
*上述報價只供參考用