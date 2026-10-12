12/10/2026 08:01

《國金頭條》美股三大指數上周升，中東局勢急變，沙特機場遭胡塞武裝連襲，油價曾破每桶105美元

《經濟通通訊社12日專訊》美股上周五（9日）反彈，科技股回穩帶動三大指數全線向上，並錄得全周升幅。中東局勢在周末期間急劇變化，導致國際油價上漲。



道指上周五收市升423.31點，或0.83%，報51654.95點；標指升46.18點，或0.59%，報7811.54點；納指升172.83點，或0.64%，報27366.17點。



全周計算，道指累升0.9%，標指升1.2%，納指則累升0.6%。



沙特阿拉伯首都利雅得的機場在周六和周日（10日及11日）連續遭受也門胡塞武裝襲擊，共造成最少13人死亡、300多人受傷。



另一邊廂，華府與莫斯科達成允許俄羅斯出口柴油的安排，美國總統特朗普周日還表示俄烏同意立即實施「能源停火」，又要求烏克蘭停止襲擊俄煉油廠，暗示烏克蘭需要一位能夠與俄總統普京達成協議的新領導人。



布蘭特期油曾衝破每桶105美元，現報104美元。紐約期油曾上漲至每桶92美元以上，現報91.19美元。



金價下跌，現貨金跌0.04%，現報每盎司約4192美元；紐約期金跌0.07%，現報每盎司約4218美元。



*SpaceX擴張流動通訊業務惹關注*



SpaceX(US.SPCX)擴張流動通訊業務亦成為市場焦點。SpaceX同意以約80億美元收購Grain Management持有的低頻無線電頻譜牌照，交易仍有待美國聯邦通訊委員會批准。公司計劃結合地面通訊設施與衛星網絡，拓展Starlink Mobile服務。SpaceX股價升1.3%。



市場憂慮SpaceX日後可能加劇美國流動通訊市場競爭，電訊股因而受壓，AT&T(US.T)挫9.8%，Verizon(US.VZ)跌8.8%，T-Mobile(US.TMUS)大瀉13.3%。



個股方面，網絡安全及軟件股表現較佳。Palo Alto Networks(US.PANW)升逾5%，CrowdStrike(US.CRWD)升4.6%，Palantir(US.PLTR)升5.2%。



大型科技股則個別發展。特斯拉(US.TSLA)升2.1%，英偉達(US.NVDA)跌0.5%，Meta(US.META)跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，微軟(US.MSFT)升2.4%，谷歌(US.GOOG)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升3.3%。



外匯市場方面，美匯指數升0.1%至102.21，有望連續第四周上漲。美元兌日圓回升，報價升至158.23附近，上升約0.28%。歐元兌美元仍受壓，日內報1.12，跌約0.1%。(yc)