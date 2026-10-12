12/10/2026 16:08

【外圍經濟】第三季財報季周二拉開序幕，多間華爾街大行率先公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》隨著美國多間華爾街大型銀行將於當地時間周二（13日）公布業績，第三季財報季將正式拉開序幕。本周還將有美銀(US.BAC)、摩根士丹利(US.MS)，以及兩大晶片產業巨擘阿斯麥(US.ASML)和台積電(US.TSM)公布業績。



周二公布第三季業績的大行包括摩根大通(US.JPM)、高盛集團(US.GS)、富國銀行(US.WFC)及花旗集團(US.C)。分析師預測，儘管過去幾季銀行的業績大幅增收，但本季獲利預計將環比回落，交易業務與投行業務收入同樣承壓。



摩根士丹利策略師稱，投資人應繼續持有每股收益持續改善的美國優質股。由麥可威爾森主導的團隊表示，估值下調為高品質周期股創造了更好的入場機會。「金融板塊的相對表現，或許是決定股市短期走向最重要的因素。」(yc)