12/10/2026 12:24

【ＡＩ】星展：AI非為取代人手而來，可為銀行和僱員帶來雙贏

《經濟通通訊社12日專訊》星展集團行政總裁陳淑珊表示，因應AI等科技發展，現時難以判斷未來銀行業人手規模增減，個別工種自然會受影響而消失，但同時會有新工種出現。她預期當簡單和重複的工作能被科技取代，僱員將可善用時間並提升生產力，為銀行從業員創造更多上流的機會。



市場不時傳出金融業因為AI應用而減少人手，陳淑珊認為，個別工種必然會被淘汰，但強調AI並非為取代人手而來(not here to fire people)，更重要是如何利用科技為銀行和僱員帶來雙贏。她指出，從業員可以將最簡單的工序交由AI代辦，騰出時間做更具增值能力的工作如見客等，為銀行帶來更多收入，意味有能力使用科技的員工可望獲得晉升機會。(hp)