12/10/2026 11:25

普徠仕調查：逾半受訪香港在職人士認為AI令退休前景更難預測，僅兩成有足夠財務準備

《經濟通通訊社12日專訊》普徠仕(T.RowePrice)一項調查顯示，超過一半(55%)受訪香港在職人士認為，人工智能(AI)令其退休前景較上一代更難預測。然而，若Al 改變其工作、收人或退休安排，僅21%受訪者認為自己已有充分或相當充分的財務準備，以實現其理想退休安排。



在AI增加退休不確定性的同時，傳統由全職工作直接過渡至退休的模式亦正逐漸改變。在對退休方式已有明確看法的受訪者中，近四分之三(72%)預期將分多個階段逐步過渡至退休，而非由全職工作直接進入退休。同時，63%認為隨著AI在職場日益普及，對靈活退休安排的需求將會增加。



30至39歲在職人士對退休前景的不確定感尤其明顯。在該年齡組別中，61%預期AI將令自己的退休前景更難預測。調查結果反映，對距離退休尚有較長時間的在職人士而言，未來或更需要為工作、收入及退休安排的不同變化作準備。



*AI或令工作與退休安排更多元*



受訪者預期AI會為工作帶來機遇，亦可能帶來衝擊。超過一半(56%)認為AI 有望令工作方式更加靈活，43%則認為 AI可能帶來新的工作、業務或收人機會。與此同時，70%預期需要學習新技能，以適應AI帶來的轉變；49%則預期AI可能令其就業或業務收人受到衝擊。



這種機遇與衝擊並存的情況，亦可能影響港人退休時間表。72%受訪者已經或會考慮運用AI提高工作效率，從而延長工作生涯；另一方面，60%已經或會考慮利用AI減少工時，或較原先預期更早步向退休。調查結果反映，AI對退休時間的影響未必只有一個方向，延遲或提早退休皆有可能。



AI亦可能令退休不再等同於完全離開職場。69%受訪者已經或會考慮在離開主要工作後重返有薪工作，並利用AI以更靈活或更有效率的方式工作。



在正式退休之前，AI亦可能開拓更多工作及收人選擇。81%受訪者已經或會考慮投入時間或金錢，發展在 AI時代可能更具價值的技能；73%已經或會考慮利用AI 從事自由工作、顧問或項目工作；58%則已經或會考慮利用AI創業或發展副業。



然而，受訪者為這些不同可能所作的財務準備程度則明顯較低。在考慮各項選擇的受訪者中，只有35%已為延長工作生涯作出財務準備：為減少工時或提早步向退休作準備的只有27%；為退休後重返有薪工作作財務準備的更只有26%。



《普徠仕2026年香港退休調查》於2026年8月進行，訪問1004名30歲或以上、現正從事有薪工作及每月收人至少15000港元的香港居民。(bn)