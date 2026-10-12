12/10/2026 19:34

《再戰明天》日本公布PPI，德國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》日本公布PPI，及德國公布CPI，料為周二（13日）市場焦點。



*英倫銀行委員發表講話，美國公布成屋銷售*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間8:30am，澳洲央行公布9月貨幣政策委員會會議記錄。11:00am，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林向智庫大西洋理事會發表講話。3:15pm，歐洲央行執委埃爾德森出席一場能源與氣候峰會的小組討論。3:45pm，美聯儲理事沃勒參加人工智能(AI)討論會。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.5%，年率升幅料維持於7.6%。8:30am，澳洲公布9月NAB企業信心指數。2:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.6%，年率升幅料由2.9%擴大至3.3%。10:00pm，美國公布9月成屋銷售，料由398萬降至395萬，月率跌幅料由2%收窄至0.5%。



另外，中國周三（14日）公布9月消費物價指數(CPI)及生產價格指數(PPI)。美國周三公布9月CPI，周四（15日）公布9月PPI。(wa)