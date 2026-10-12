12/10/2026 11:21

《投資觀點》道富投資管理：黃金面對利率及美元壓力仍展現韌性，料金價明年首季末升至4750至5500美元

《環富通基金頻道12日專訊》道富投資管理發表最新黃金監測報告指，9月份現貨金價下跌6.3%，同期白銀下跌9.2%，大宗商品則下跌0.6%。該行早前已預期聯儲局在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會後將採取較鷹派立場。聯邦公開市場委員會(FOMC)於9月加息25個基點。8月25日時，市場僅預期由2026年9月至2027年6月期間累計加息1.5次（每次25個基點），現時則預計未來9個月將加息3.3次。



美國整體孳息率曲線隨後進一步上升，推動美元升至兩個月高位；金價則因為計價效應以及持有無息資產的機會成本上升而受壓。然而，該行認為黃金市場整體仍具韌性，能夠相對穩定地消化政策及利率波動。事實上，美國上市黃金ETF於第三季錄得117億美元資金流入，其中在9月份的金價回調期間仍吸納37億美元淨新資金，儘管當時美國長年期國債名義及實質孳息率均處於數十年高位。這不僅抵銷了第二季56億美元的資金流出，更反映出投資者持續將黃金視為貨幣對沖工具、法定貨幣以外的另類資產，以及投資組合分散風險的重要配置。



*推動本輪黃金牛市結構性因素仍存，料中國冬季傳統旺季需求強勁*



推動本輪黃金牛市的結構性因素依然存在，包括創紀錄的政府債務水平、各國央行及中國零售市場對實物黃金的穩健需求、去美元化配置趨勢、地緣政治及經濟不確定性升溫，以及股票與債券相關性持續增加等。事實上，加息可能進一步加劇G10國家的債務償付成本及財政失衡問題。



中國方面，2026年境內金價溢價大幅上升，或預示冬季傳統旺季需求強勁。今年首8個月，中國消費類黃金進口量達1141噸，創下歷史新高；即使金價顯著高於過往水平，需求仍超越2018年、2023年及2024年同期的季節性需求表現。



該行維持基本情境預測，預計金價將在2027年第一季末升至每盎司4750至5500美元。然而，鑑於目前聯儲局政策及美元走強所帶來的不利因素，該行將此情境發生的機率由70%下調至60%。該行認為悲觀情境發生機率為35%，金價預計未來6至9個月內維持在每盎司4000至4750美元區間內波動。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。