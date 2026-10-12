12/10/2026 17:38

【ＡＩ】無問芯穹完成23億元C輪融資，創內地AI原生基建賽道新高

《經濟通通訊社12日專訊》據新浪科技報道，AI原生基礎設施企業無問芯穹宣布完成C輪融資，本輪融資金額23億元（人民幣．下同），創立以來累計融資額達43億元，單輪及累計融資額均創下內地AI原生基礎設施賽道新高。



無問芯穹的投資方涵蓋多類別投資機構。其中，國資機構包括杭州高新金投、社保中關村基金（君聯資本管理）、珠海科技產業集團、廈門國興投資、徐匯資本等；產業投資方包括聯想(00992)、九坤創投、同歌創投、騰訊(00700)、百度(09888)等；財務投資機構則包括紅杉中國、洪泰基金、惠遠資本、啟明創投等。



公開信息顯示，無問芯穹成立於2023年，由清華大學和上海交通大學兩大頂尖高校的科技成果轉化企業。目前，該公司已與智譜(02513)、月之暗面等頭部大模型企業達成合作。(wn)