12/10/2026 14:01

【ＡＩ】上海加快新一代智能製造，到2028年推動8000台人形機器人進工廠

《經濟通通訊社12日專訊》第二十六屆中國國際工業博覽會今起一連五日在上海舉行，在今日的開幕式上，「上海市加快發展新一代智能製造行動」正式啟動。上海將實施四大工程、開展19項重點任務，推動人工智能與製造業深度融合，加快構建新一代智能製造體系。



行動明確，到2028年，實現全市重點製造企業智能工廠全覆蓋，推動人工智能在智能工廠應用普及全覆蓋，培育500家先進級智能工廠，人工智能在製造業應用場景突破2000個，開發10個先進適用的垂域大模型，推出300個高水平智能體，建成滿足新一代智能製造需求的新型基礎設施。 同時，上海將推動工業機器人密度達到每萬人600台，推動8000台人形機器人進工廠，推動人工智能賦能的新型智能製造裝備產業規模突破2000億元人民幣，智能製造系統集成產業規模達到1000億元人民幣。(sl)