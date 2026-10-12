12/10/2026 15:57

【中東戰火】胡塞武裝襲沙特機場釀至少13死，中國外交部表示譴責及嚴重關切

《經濟通通訊社12日專訊》針對有關也門胡塞武裝襲擊沙特阿拉伯機場的報道，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上答問時表示，中方對有關襲擊造成重大人員傷亡表示譴責，對衝突加劇表示嚴重關切。中方一貫反對針對平民和民用設施的襲擊，呼籲有關方面避免採取導致地區緊張局勢升級的行動，通過對話談判解決分歧和爭端，早日實現地區和平與穩定。



沙特阿拉伯首都利雅德的機場及能源設施，在周六及周日（10日及11日）連續兩天接連受襲，最少13死300多人受傷。也門胡塞武裝承認施襲，稱是對「沙特侵略」的回應，還稱襲擊了沙特阿美石油公司在東部的兩個能源設施。沙特作出反擊，派出戰機對也門首都薩那和多個省份發動逾120次空襲。美國總統特朗普表示，美國可能考慮加入沙特針對也門胡塞武裝的打擊行動。(sl)