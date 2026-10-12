12/10/2026 09:10

【俄烏開戰】特朗普稱俄烏進入「能源停火」，澤連斯基：對我來說是新聞，若俄同意烏方會跟隨

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普上周五（9日）宣布，美俄領導人就俄向美國及全球市場提供柴油達成協議。特朗普周日（11日）再稱，俄烏衝突即日起進入「能源停火」（energy ceasefire）狀態，但沒說明詳情。



特朗普當天在社交平台發文稱，俄烏雙方對「能源停火」均已同意，警告「切勿破壞」這項停火承諾。



烏克蘭總統澤連斯基最初回應稱「這對我來說這是新聞」，其後表示如果俄方同意，烏克蘭也會同意暫停攻擊俄方能源設施。他說：「如果特朗普與俄總統普京談成了，請告訴烏克蘭停火何時開始。」俄方則未就「能源停火」回應。



不過《金融時報》引述消息稱，美方威脅停止烏克蘭的武器採購和情報共享來施壓，要求烏方停止攻擊俄羅斯的煉油廠等能源基建。



而在上周六（10日），美國宣布放寬對俄羅斯柴油的制裁，與俄達成協議，俄國柴油將從本月開始進入全球市場，總量約為1350萬桶。澤連斯基隨後稱，允許俄出售石油產品「就是在投資戰爭」。特朗普翌日表示「烏克蘭應該換總統」。(rc)