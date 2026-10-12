12/10/2026 15:07

【ＡＩ】特朗普擬以法律責任約束AI行業，失控模型責任問題成焦點

《經濟通通訊社12日專訊》特朗普政府試圖通過法律責任保障人工智能(AI)安全，為未來圍繞AI模型失控後應由誰承擔損失埋下爭議。



要求AI開發商為產品安全承擔經濟責任的做法，得到美國財政部長貝森特以及前白宮AI事務負責人薩克斯的支持。兩人認為，現有責任法律比出台新的監管規則更有效。特朗普在反對新增AI安全監管措施的同時進一步表示，若AI模型出現失控行為，司法部應介入處理。



不過，特朗普政府將責任追究作為AI安全支柱的做法面臨諸多不確定性。法律專家表示，現有網絡安全和產品責任法律，未必足以支撐聯邦政府就AI代理造成的損害追究責任。



新美國安全中心助理研究員Ben Hayum表示：「儘管外界不斷呼籲明確責任歸屬，但AI公司是否有法律義務確保模型不會導致損害，以及用戶是否應對其向模型發出的指令承擔法律責任，目前仍無定論。」(rc)