13/10/2026 10:08

【ＡＩ】Meta推出新AI模型Muse Wonder，月費20美元起

《經濟通通訊社13日專訊》Meta(US.META)周一（12日）推出最新人工智能模型Muse Wonder，主打提升個人及專業AI代理的執行能力，協助用戶處理預訂、編程及法律、金融等複雜任務，進一步拓展核心網上廣告以外的收入來源。



Meta表示，Muse Wonder代號為「Watermelon」，具備「主動記憶」及「主動專注」功能，可跨對話保留重要資訊，並在任務受阻時嘗試其他方法。模型即日起透過Meta Model API及Muse Code向開發者提供，稍後亦會支援Muse個人AI代理應用的付費用戶。



Muse應用設有每月20美元及100美元兩級訂閱方案；更高階的Muse Wonder Full則供Muse Code訂戶使用，訂閱費為每月50美元或200美元。Meta稱，新模型在多項代理任務及編程基準測試取得具競爭力的表現，但實際能力仍有待更多獨立測試驗證。



Meta亦稱，新模型具備更強的安全防護，但AI代理涉及電郵、訊息及個人資料存取，私隱與授權管理仍是市場關注焦點。(kk)