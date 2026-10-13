13/10/2026 12:59

【外圍經濟】IMF：全球央行勿對短期通脹跳升反應過度，經濟不斷變化下敏捷性至關重要

《經濟通通訊社13日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)周二發布的《世界經濟報告》指出，今年全球通膨預估為4.7%。IMF敦促全球央行不要對短期通脹跳升反應過度，但如果通脹似乎根深蒂固，則要迅速應對，「在經濟狀況不斷變化的情況下，敏捷性至關重要」。



報告指出，中東戰事若長期陷入僵局或進一步升級，可能會導致能源和食品價格持續高企並波動，再次引發通脹壓力，使財政和國際收支惡化，並拖累經濟增長。能源基礎設施的進一步擾動、網絡攻擊或極端天氣事件可能會放大這些影響。



報告稱，相比地緣政治風險驅動的價格上漲，實物供應擾動引發的價格上漲，會產生更為顯著、持久的宏觀經濟影響。(yc)