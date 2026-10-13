13/10/2026 19:07

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布CPI

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布CPI及PPI，及美國公布CPI，料為周三（14日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表講話，中國公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，新西蘭央行首席經濟學家康韋接受華爾街日報專訪。加拿大央行總裁麥克勒姆參加一場爐邊談話。周三本港時間10:10am，歐洲央行總裁拉加德出席CNN對話活動。11:00am，IMF總裁格奧爾基耶娃舉行新聞發布會。11:30am，世界銀行行長彭安杰主持一場小組討論；同一時間，英倫銀行副總裁布里登和克羅地亞央行總裁Ante Zigman出席數字貨幣專題討論會。2:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。4:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表主旨演講。4:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一場爐邊談話。4:30pm，歐洲央行總裁拉加德參加一場爐邊談話。5:40pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加一場討論會。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。9:30am，中國公布9月消費者物價指數，年率升幅料由0.8%擴大至1%；9月核心消費者物價指數；9月生產者物價指數年率升幅料由3.8%擴大至4.4%。10:00am，中國公布9月出口，年率升幅料由25%擴大至25.7%；9月進口年率升幅料由28.2%收窄至25%；9月貿易收支料由1190.9億美元降至1177.8億美元。2:00pm，德國公布9月批發物價。8:30pm，美國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3.4%擴大至3.6%；9月核心消費者物價指數年率升幅料由2.4%擴大至2.5%。(wa)