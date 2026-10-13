13/10/2026 14:44

【ＡＩ】機構：上半年英偉達在華數據中心AI芯片份額降至34%，華為市佔擴大

《經濟通通訊社13日專訊》根據路透看到的一份IDC報告，2026年上半年，英偉達在中國數據中心AI芯片市場的份額降至34%，原因是美國出口管制限制了其產品的供應，同時中國本土競爭對手不斷擴大份額。



IDC數據顯示，今年1月至6月，英偉達在中國市場的AI加速器出貨量為67.8萬顆，同比下降44%。AI加速器被用於訓練和運行AI模型。



英偉達CEO黃仁勳曾多次批評美國政府的出口限制措施，稱這一政策迫使英偉達將中國價值500億美元的AI芯片市場拱手讓給華為。



IDC沒有具體說明英偉達34%的市場份額由哪些產品構成，也沒有說明這一數字是否包括B200和B300等尖端芯片。



在IDC追蹤的11家中國芯片製造商中，有9家的出貨量同比增長。其中，華為AI加速器上半年出貨量達到57.2萬顆，高於去年同期的30多萬顆，佔整體市場的28%。



此外，阿里巴巴(09988)旗下芯片設計部門平頭哥的市場份額為7%，寒武紀(滬:688256)以5%緊隨其後，百度(09888)旗下昆侖芯佔4%，海光信息(滬:688041)佔3%。(jq)