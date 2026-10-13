13/10/2026 16:46

【聚焦人幣】人民幣即期收跌15點子，兩連跌報6.6945

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6945，較上個交易日4時30分收盤價跌15點子，兩連跌，全日在6.6923至6.6978之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升11點子，報6.6939。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7298，較上個交易日升15點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約320點。



市場人士表示，地緣緊張局勢升溫推升避險需求，美元指數維持在18個月高點附近徘徊，等待本周美國通脹數據進一步指引，人民幣小幅承壓，但跌幅有限。他們並指出，鑒於美國中期選舉臨近，疊加10月加息門檻較高，美元進一步上行動能可能有限，人民幣則有望延續震盪微升走勢。(jq)