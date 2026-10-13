13/10/2026 16:29

【中期選舉】馬斯克斥2.7億美元為共和黨助選，成中期選舉最大金主

《經濟通通訊社13日專訊》據報道，從今年7月初以來，身為世界首富的馬斯克已在本屆美國中期選舉投入2.76億美元，為共和黨助選，目標是建立龐大的催票運作系統，協助共和黨守住國會參議院席次。馬斯克成為今年中期選舉出手金額最高的金主。



根據馬斯克團隊上周四（8日）申報的捐款資料，馬斯克今夏捐款1.58億美元，給予支持共和黨聯邦參議員候選人的超級政治行動委員會(Super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)。



馬斯克這筆捐款，超越民主黨今夏從所有金主手中籌得的資金總額。分析指，民主黨陣營沒有任何一名金主的選舉捐款能與馬斯克媲美。(rc)