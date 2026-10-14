14/10/2026 08:33

【開市Ｇｏ】伊朗再擾霍峽，蘋果進軍智能家居，騰訊再發債吸57億美元

【要聞盤點】



1、美股周二(13日)全線向下，記憶體晶片股遭拋售，加上大型銀行業績表現參差，拖累大市回落。道指一度升逾460點，其後轉跌近180點，結束連續3個交易日升勢；標指近乎持平，納指則跌約0.2%。投資者同時觀望美國9月通脹數據，以評估聯儲局未來利率走向。道指收市跌180.45點，或0.35%，報51670.1點；標指跌1.79點，或0.02%，報7805.45點；納指跌41.52點，或0.15%，報27204.38點。中國金龍指數開報5739點，升8點。日經指數開報67904點，升127點。



2、伊朗對霍爾木茲海峽船隻的攻擊大幅增加，波斯灣石油出口復甦面臨威脅。與此同時，胡塞武裝對沙特發動新一輪襲擊，據悉沙特阿美位於東部宰赫蘭的總部被擊中。沙特向OPEC報告稱，9月原油產量成長三分之一，但仍遠低於伊朗衝突爆發前水平。



3、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示，認為美聯儲局今年內再加息一次較為合適，但現階段預計2027年毋須進一步加息，並預期通脹明年將大幅放緩，逐步接近美聯儲局2%的目標。美國聯儲局理事沃勒則表示，近期美國國債孳息率攀升，主要反映經濟增長強勁，而非通脹預期升溫，強調通脹預期仍然穩固錨定。



4、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比警告，人工智能投資熱潮帶來的通脹壓力正蔓延至科技業以外領域，美國經濟或正由供應衝擊引發的物價上漲，轉向總體需求過熱，增加聯儲局收緊貨幣政策的壓力。



5、中國即將公布9月通脹和貿易數據。受能源成本上升和AI相關產品漲價推動，市場預計PPI有望創下逾四年來最大漲幅；CPI也料提速。出口數據預計在全球AI硬體需求的帶動下將延續強勢。



6、歐盟經濟事務專員表示，對華貿易失衡不止汽車領域，未來將尋求更多協議。中國官媒稱達成混動車安排不代表中方沒有後手，告誡歐盟勿出「新招」。



7、英偉達(US.NVDA)擬在歐洲追加20億美元投資，執行長黃仁勳呼籲歐方加快AI布局。



8、蘋果(US.AAPL)周二(13日)公布智能家居新品，推出HomeView智能家居屏幕及新一代Apple TV 4K，兩款產品均以人工智能助理Siri AI為核心，並定於11月13日上市。兩者定價同為299美元



9、證監會對兩集團涉嫌操縱IPO採取行動，意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象，凍資近47億，並於昨日交易時段前勒令茶百道(02555)停牌。



10、國有水上遊覽服務提供商瘦西湖文旅(06157)今日至下周二（20日）招股，計劃全球發售4476萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價介乎3.92元至5.07元，集資最多2.27億元，每手1000股，入場費5121.14元。公司計劃於下周五（23日）掛牌，獨家保薦人為光大證券國際，無基石投資者。





【焦點股】



騰訊(00700)

- 完成發行18億美元及260億元人民幣優先票據，據報超購逾3倍



息口敏感股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 紐約聯儲行長指通脹或大幅放緩，今年或僅加息一次，明年或無需加息



蘋概股：舜宇光學科技(02382)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果推出智能家居管理設備HomeView，售299美元



康方生物(09926)

- 擬折讓近7%配股淨籌19.4億元，用於研發及商業化



AI硬件股：聯想集團(00992)、建滔積層板(01888)、兆易創新(03986)

- 據報摩通與高盛罕有縮減一筆SI雲端初創企業貸款組合承銷規模



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 伊朗針對霍爾木茲海峽船隻襲擊增加，威脅波斯灣石油出口



博雷頓(01333)

-擬折讓約6.5%配股淨籌近2億元拓展海外光儲業務及還債



金力永磁(06680)

- 預料第三季純利大增最多六成，首三季盈利升最多55%



mRNA概念股：康希諾生物(06185)、信達生物(01801)

- BioNTech癌症mRNA療法試驗未達主要終點，股價急跌逾7%



寧德時代(03750)

- 斥資4億元人民幣參與基金，投資新能源與人工智能領域



比亞迪股份(01211)

- 旗下騰勢品牌最快明年在歐洲建立自營汽車金融業務



AI大模型概念：百度集團(09888)、智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 谷歌向AI訂閱用戶推出Gemini4 Argon，輸入每百萬代幣收費2美元



阿里巴巴(09988)

- 推出新款AI眼鏡，售價2999元人民幣起



洛陽鉬業(03993)

- 擬斥9億元人民幣認購兩基金份額，投資人工智能及先進製造



金斯瑞(01548)

- 聯營傳奇生物CARVYKTI第三季貿易銷售淨額7億美元，升36%



中聯重科(01157)

- 擬逾13億元人民幣出售路暢科技44%股權



華潤置地(01109)

- 9月合同銷售額155億元人民幣，按年跌12%



中國金茂(00817)

- 9月合同銷售額105億元人民幣，按年升7%



【油金報價】



紐約期油上漲0.84%，報94.93美元/桶



布蘭特期油上漲0.79%，報106.53美元/桶



黃金現貨上漲0.04%，報4162.97美元/盎司



黃金期貨上漲0.21%，報4186.00美元/盎司