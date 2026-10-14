14/10/2026 12:52

【中東戰火】英倫銀行行長貝利：能源衝擊持續愈久，通脹壓力愈難抵擋

《經濟通通訊社14日專訊》英倫銀行行長貝利表示，美伊戰爭引發的能源成本衝擊，目前對英國整體通脹的影響仍較有限，但隨著時間推移，避免更廣泛的通脹影響正變得更困難。



貝利在周二（13日）播出的CNN採訪中表示「我們需要重點關注，這種通脹衝擊向間接效應和二輪效應傳導。目前來看，這種傳導在英國相對溫和，這顯然令我感到鼓舞。但持續時間愈長，情況就愈難應對。」



當被問及英國利率是否很快就會上調時，貝利並沒有直接作答。他表示：「我們一直以來所依據的分析框架並沒有改變。」上個月，貝利曾警稱，石油和天然氣成本維持高位的時間愈長，就愈難抵擋升息壓力。(rc)