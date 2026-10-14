14/10/2026 13:44

【數據解讀】海關：四季度出口基本面沒變，下階段外貿仍具穩定增長條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就2026年前三季度進出口情況舉行新聞發布會，關於四季度出口前景，海關總署新聞發言人、副署長王軍在會上表示，當前出口基本面沒有改變。中國將加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，以既「站得上塔尖」又「接得了地氣」的中國製造，為廣大貿易夥伴、全球消費者的生產生活提供更加豐富的選擇。



他表示，關於全年的外貿走勢，當前國際環境不穩定難預料因素仍然較多，地緣政治衝突持續擾動全球經貿秩序，貿易保護主義、單邊主義抬頭，外貿發展仍然面臨不少挑戰。同時，世界經濟仍具韌性，中國有超大規模市場和完整產業體系的優勢支撐，存量和增量政策協同顯效，下階段外貿仍然具備穩定增長的基礎和條件。