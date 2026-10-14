14/10/2026 09:33

【聚焦數據】內地9月CPI同比漲幅擴至0.9%，PPI漲5%勝預期

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局公布，2026年9月，全國居民消費價格同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。其中，城市上漲0.9%，農村上漲0.8%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.8%。1-9月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。



*9月CPI環比漲幅回落至0.2%，PPI環比漲幅擴至1.2%*



9月，全國居民消費價格環比上漲0.2%，漲幅較8月回落0.2個百分點。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.5%，服務價格下降0.2%。



2026年9月，全國工業生產者出廠價格同比上漲5.0%，漲幅較8月擴大1.2個百分點，優於預期的4.5%，創2022年6月以來新高；環比上漲1.2%，漲幅較8月擴大0.8個百分點，並創今年4月以來新高。工業生產者購進價格同比上漲6.9%，環比上漲1.2%。



1-9月平均，工業生產者出廠價格比上年同期上漲2.3%，工業生產者購進價格上漲3.6%。(sl)