14/10/2026 08:34

【中東戰火】沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭導彈襲擊

《經濟通通訊社14日專訊》沙特阿拉伯首都利雅得當地周二（13日）晚發布防空警報。路透社引述消息人士報道，位於沙特東部省的全球最大石油公司沙特阿美的總部大樓遭彈道導彈襲擊，辦公大樓起火，頂部三層受損。



胡塞武裝較早時表示，沙特戰機在過去24小時針對胡塞武裝控制區發動過百次空襲和導彈襲擊，造成平民死傷。胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，遇襲的包括也門石油公司位於首都薩那西部的一處設施。沙特主導的多國聯軍表示，行動旨在削弱胡塞武裝威脅沙特、也門及紅海南部國際航道安全的能力。



美國總統特朗普指責胡塞武裝在美國中期選舉前蓄意推高油價，稱永遠不會忘記胡塞武裝對沙特的襲擊，但拒絕透露是否已決定加入沙特的行動。特朗普又指責胡塞武裝在伊朗的指使下重啟襲擊，他很快會就伊朗問題作出決定。(rc)