14/10/2026 08:44

【俄烏開戰】特朗普：美國仍在與烏克蘭分享情報，希望盡快結束俄烏戰事

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普當地周二（13日）在白宮回答記者提問時表示，美國仍在與烏克蘭分享情報，希望盡快結束俄烏戰事。



特朗普又說，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基都希望結束戰爭，但兩人之間存在仇恨，而且不知道怎樣才能結束戰爭。



特朗普日前宣布，美俄雙方就俄羅斯向美國及全球市場提供柴油達成一致，財政部宣布未來幾個月放寬針對俄羅斯柴油貿易的制裁，引起部分美國國會共和黨人不滿，認為是違反美國為回應俄羅斯入侵烏克蘭而對進口俄羅斯能源實施的限制。



特朗普回應有關問題時強調，俄羅斯的柴油是投放到全球市場，不是只投放給美國，全球市場一直飽受高油價之苦。(rc)