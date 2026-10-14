14/10/2026 09:05

【中期選舉】特朗普政府將動用國防生產法，擴大德州煉油廠產能

《經濟通通訊社14日專訊》美國副總統萬斯當地時間周二（13日）表示，特朗普政府將動用冷戰時期的《國防生產法》，以擴大德州一家由Delek US Holdings擁有的煉油廠的加工能力。



這項政策是特朗普政府為在11月中期選舉前抑制燃料價格，採取的一系列舉措中的最新一項。在本次選舉中，生活成本負擔能力已成為選民關注的焦點議題。



萬斯在德州講話時表示：「我們希望這家煉油廠在現有產量的基礎上，能生產出數百萬加侖的商用級及軍用規格燃料。這對你和家人意味著往返各地的飛行成本降低，每天開車上班的成本降低，能源供應更加可靠。」



位於德州泰勒市的這家煉油廠，距離侯斯頓以北約322公里，目前的日加工量約為74000桶。



白宮和Delek公司尚未立即回應有關該擴建項目具體撥款金額，或煉油產能將增加多少的問題。(rc)