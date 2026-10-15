15/10/2026 17:39

《外圍焦點》英倫銀行總裁發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美股昨日全線向下，晶片股及人工智能相關股份持續受壓。美國9月通脹升幅高於市場預期，市場憂慮聯儲局可能進一步加息，加上投資者對AI基建企業的債務及融資風險提高警惕，拖累科技股表現。道指收市跌48.62點或0.09%，報51621.48點；標指跌86.51點或1.11%，報7718.94點；納指跌511.51點或1.88%，報26692.87點。港股方面，恒生指數收市報24062，跌251點或1%，成交2242億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行總裁貝利發表講話。6:30pm，德國財政部長克林拜爾與發展部長發表講話。10:00pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加播客節目，訪談內容將發布在Substack平台。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率料下滑0.1%，經季節調整月率料維持不變。今晚8:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料維持於5.4%；9月零售銷售月率升幅料由1.1%收窄至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由171.6萬降至170.9萬；首次申請失業救濟金人數料由19.7萬升至20萬；10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由7.6升至12。



在美國，今日公布業績的公司有：台積電(US.TSM)等。(wa)