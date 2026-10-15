15/10/2026 07:52

《國金頭條》美三大指數跌，通脹升溫，市場重估聯儲局加息路徑，美元升至近一年半高點

《經濟通通訊社15日專訊》美股周三(14日)全線向下，納指跌近1.9%，標指亦跌逾1%，晶片股及人工智能相關股份持續受壓。美國9月通脹升幅高於市場預期，市場憂慮聯儲局可能進一步加息，加上投資者對AI基建企業的債務及融資風險提高警惕，拖累科技股表現。



道指收市跌48.62點，或0.09%，報51621.48點；標指跌86.51點，或1.11%，報7718.94點；納指跌511.51點，或1.88%，報26692.87點。



美國勞工統計局公布，9月消費物價指數(CPI)按年升3.7%，高於市場預期的3.6%，亦高於8月的3.4%；按月升0.6%，與市場預期一致。扣除食品及能源價格後，核心CPI按月升0.3%，按年升2.6%，均高於市場預期。通脹壓力持續，令市場重新評估聯儲局的利率政策路徑。



*美元創2025年5月以來高位*



美匯指數一度升逾0.6%，高見102.95，創2025年5月以來高位，日內報102.58，升0.3%。美元兌日圓震盪上落，曾高見158.95，日內報約158.32，基本持平。歐元兌美元受壓，曾跌至1.113美元，日內報1.1153，跌0.4%。



國際金價受壓，現貨金跌1.4%，報每盎司4101美元；紐約期金跌1.3%，報每盎司4120美元。



*國際油價升，布蘭特期油超105美元*



國際油價上升，中東地區能源設施及航運安全風險升溫，市場憂慮原油供應受阻。紐約期油升1.1%，報每桶95.2美元；布蘭特期油升0.2%，報每桶105.93美元。



AI概念股方面，雲端運算及AI基建企業CoreWeave(US.CRWV)股價急挫逾15%，甲骨文(US.ORCL)跌8.8%，Nebius(US.NBIS)則跌10.1%。



*AI股捱沽*



晶片股同樣受壓。費城半導體指數挫4.3%，連跌第六個交易日，創2025年5月以來最長連跌紀錄。AI伺服器相關股份亦遭拋售，戴爾科技(US.DELL)及慧與(US.HPE)分別下跌11.3%及8.3%。



其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌2.8%，特斯拉(US.TSLA)跌2.2%，英偉達(US.NVDA)跌3.2%，Meta(US.META)跌3.3%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)跌1.8%，谷歌(US.GOOG)跌1.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.7%。



金融股方面，美國銀行(US.BAC)第三季盈利下跌，並預留12億美元以應付與未能識別潛在洗錢活動有關的監管罰款，股價跌4.8%。摩根士丹利(US.MS)雖然公布季度盈利上升，股價仍然下跌2.8%。(yc)