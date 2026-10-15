15/10/2026 08:30

【外圍經濟】聯儲局褐皮書：半數轄區通脹壓力高企或加劇，通脹風險仍存，經濟增長有限

《經濟通通訊社15日專訊》美國聯儲局周三(14日)公布最新褐皮書，指出美國經濟整體增長有限，企業持續面對關稅帶來的成本壓力，部分企業開始將成本轉嫁予消費者，12個聯儲轄區中有一半報告物價壓力高企或加劇，通脹風險仍然存在。



報告顯示，12個聯儲轄區中，2個錄得溫和經濟增長、3個小幅增長、4個輕微增長，另有3個經濟活動大致持平。物價方面，3個轄區形容整體價格升幅強勁，另有8個稱升幅溫和，當中3個指出投入價格壓力正在加劇，甚至已呈強勁升勢。



報告稱：「企業表示柴油價格處於高位，燃油附加費正在將上漲的成本傳導至整個供應鏈。」



消費市場呈兩極化，高收入人士消費較具韌性，中低收入家庭則削減非必要開支。製造業表現不一，住宅房地產市場轉弱。就業水平整體大致持平，企業招聘主要為填補空缺，技術工人仍然短缺，薪資增長大致回復常態，人工智能對就業的即時影響有限。(yc)