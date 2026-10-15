15/10/2026 08:57

【外圍經濟】特朗普批聯儲局「人為地抬高利率」，白宮經濟顧問：美通脹雖上升，能源衝擊才是焦點

《經濟通通訊社15日專訊》美國最新公布的9月消費物價指數(CPI)升幅超出市場預期，反映通脹壓力仍在，市場對聯儲局本月27至28日議息會議上加息的預期急增。美國總統特朗普批評聯儲局人為地抬高利率，「糟糕透頂」。



白宮經濟顧問哈塞特則表示，美國9月總體通脹數據確實令人失望，但稱當中反映的能源價格衝擊才是真正焦點。他認為，9月通脹升幅可能受季節性調整等短期因素影響，聯儲局應等待更多數據，再決定是否進一步加息。



美國9月消費物價指數(CPI)按年升3.7%，高於市場預期的3.6%，亦較8月的3.4%加快；按月升0.6%。核心CPI按年升2.6%，高於預期的2.5%及前值2.4%，按月則升0.3%，反映通脹壓力未完全消退。(yc)