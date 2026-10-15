15/10/2026 14:47

【外圍經濟】韓KOSPI股指曾熔斷，收市跌逾7%，金融監管機構緊急開會，日股收跌4.9%

《經濟通通訊社15日專訊》日韓股市周四雙雙大挫。韓國KOSPI綜合股價指數盤中一度暴跌9%，觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，是韓股今年以來第十次觸發熔斷機制。KOSPI指數收市跌454.59點，報5554.22點，全日跌幅收窄至7.57%。



日本日經225指數收市跌3318.17點，報64425.9點，收市跌4.9%。下跌點數之大是日本歷來第三。



韓國金融監管機構就股市召開緊急會議，發布聲明要求主動採取措施，確保市場穩定和對投資者的保護。



聲明亦敦促金融機構避免過度信貸投放，做好投資者保護與風險管理工作；並將嚴厲處置擾亂市場的行為，必要時準備啟動應急預案。



韓國儲存雙巨頭周四股價大挫，三星電子曾跌超過11%，收市跌9.48%。SK海力士更一度跌超過12%，股價創4月27日以來新低，收市跌幅收窄至11%。



分析指，近期人工智能(AI)基礎建設投資面臨融資瓶頸，以及美國科技股和半導體股持續走弱等因素疊加，對韓國股市半導體板塊形成衝擊。(yc)