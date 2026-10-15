15/10/2026 10:30

【俄烏開戰】澤連斯基批SpaceX星盾遭美方限速，致烏平民死亡，感到被特朗普背叛

《經濟通通訊社15日專訊》烏克蘭總統澤連斯基受訪表示，對於美國總統特朗普與俄羅斯普京的達成柴油協議，以及烏軍被美方限制使用衛星終端，感到被背叛。



烏克蘭周二（13日）指，烏軍在戰場上所用、SpaceX(US.SPCX)旗下星盾（Starshield，即軍事版星鏈Starlink）衛星網絡服務突然遭限速，導致烏克蘭難以攔截俄軍攻擊，以及難以派無人機對俄實施打擊。烏克蘭正要求美方將星盾服務恢復正常。



澤連斯基表示，星盾服務遭限速已導致烏克蘭平民死亡，稱俄羅斯用無人機襲擊鄰近波蘭邊境的烏克蘭西部城市盧茨克，造成6人死亡、13人受傷。



澤連斯基表示：「遺憾的是，我們正失去強大的夥伴。特朗普選擇了一方，但不是選我們，這令人痛苦。我肯定他們知道自己做了什麼。」



SpaceX行政總裁馬斯克回應稱，星盾系統由美國政府擁有和控制，任何速度或使用限制均是美國軍方決定，並最終由總統決定。他亦指，星鏈是民間互聯網服務，不能作軍事用途。(rc)