15/10/2026 11:39

【外圍經濟】股市拋售引發避險資產需求，美債孳息率稍跌

《經濟通通訊社15日專訊》隨著全球股市拋售引發避險資產需求，美國各期限國債普遍上漲。



周四亞洲早盤交易時段，基準10年期美債孳息率下跌7個基點至5.11厘。對利率政策敏感的2年期孳息率也走低，30年期國債孳息率同樣下行，此前該期限國債因通脹和財政擔憂而遭遇嚴重拋售。



ITC Markets高級分析師Kit Lowe表示：「市場終於回了追求優質資產的老路，即在拋售股票時買入國債。」



美債延續周三（14日）的漲勢，此前美國通脹數據好於預期，導致股市暴跌，從而提振債券需求。包括Pimco在內的多家基金公司均建議，在近期拋售潮過後增加債券配置。(rc)