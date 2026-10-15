15/10/2026 15:15

【ＡＩ】IMF預計亞洲經濟增長放緩，AI熱潮帶來支撐但也蘊含風險

《經濟通通訊社15日專訊》國際貨幣基金組織（IMF）預計，亞太地區經濟增長將在今年和明年放緩，並警告能源價格上漲及人工智能（AI）熱潮一旦降溫，都可能考驗該地區的經濟韌性。



IMF在10月發布的《亞洲及太平洋地區經濟展望》報告中表示，預計亞太地區2026年經濟增長4.8%，低於去年的5%，但高於4月時IMF預測的4.4%。到2027年，增速將進一步放緩至4.4%。



IMF上調大多數已開發經濟體的增長預測，同時下調了一些面臨較高通脹，卻沒有從科技需求中獲得類似紅利的國家的增長預測。



預測調整凸顯出半導體、數據中心及相關科技產品的強勁需求，如何幫助亞洲部分經濟體抵禦日益增加的經濟壓力。不過IMF表示，相關收益並不均衡，主要集中在深度融入全球科技供應鏈的經濟體，那些容易受到能源價格衝擊卻較少融入全球供應鏈的經濟體面臨更大風險。(rc)