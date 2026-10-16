16/10/2026 08:25

【ＡＩ】黃仁勳：CoreWeave財務實力改善，英偉達毋須兜底支持

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳周四(15日)表示，人工智能雲端服務商CoreWeave(US.CRWV)財務實力持續改善，認為英偉達毋須為其提供財務兜底支持。



黃仁勳在斯德哥爾摩出席活動時稱，CoreWeave的實力正與日俱增，資金成本正在下降，對公司前景保持樂觀。



不過，市場對CoreWeave的信貸風險憂慮持續升溫。五年期信貸違約掉期(CDS)成本亦急升，盤中一度升至1194.5個點子，創歷史新高，市場定價反映未來五年違約機率超過六成。



CoreWeave周四美股早段急挫近一成，尾市倒升5.9%，報69.69美元。



CoreWeave是英偉達的重要客戶及投資對象，主要依靠借貸擴建數據中心、採購AI運算設備，總債務約500億美元。公司高層則強調，訂單積壓足以覆蓋債務責任。(yc)