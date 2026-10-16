16/10/2026 11:00

【外圍經濟】特斯拉發布純電超跑Roadster，運用SpaceX火箭技術，展示飛天落地

《經濟通通訊社16日專訊》特斯拉(Tesla)(US.TSLA)周四（15日）在美國得州的SpaceX火箭測試場舉行發布會，發布純電超跑Roadster，更即場示範該車運用SpaceX火箭技術，沿著弧形坡道衝上半空，翻滾後受控落地。



在演示中，Roadster駛至弧形坡道末端時，全車近乎倒轉，卻仍能緊貼坡道不跌下來。根據特斯拉網頁解釋，該車以多模式風扇與貼地空力系統產生下壓力，將空氣從車輛底部抽出，超強的吸力在車輛靜止時能將全車倒掛固定。



Roadster隨後翻滾，車底噴出強大氣流，慢慢受控落地。Roadster搭載了10個噴射推進器，利用SpaceX的火箭控制技術，向各方噴出氣流，足以令車輛懸浮半空，如同飛起來。



特斯拉行政總裁馬斯克早在9年前已表明要開發這類汽車，至今才正式發表。他表示，這款車將於2028年投產，並稱「這次是真的」。



但被問及這款車能否合法上路時，馬斯克表示要視乎道路情況，但「它會是一輛可用的車」。(yc)