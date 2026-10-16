16/10/2026 14:10

【外圍經濟】沃什避談聯儲局本月會否加息，分析：不欲發表或被解讀為鷹派的言論

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局主席沃什周五在曼谷舉行的國際貨幣基金組織(IMF)年會發言。聯儲局將於本月27至28日議息，外界對沃什的言論甚為關注，期望從中獲得是否加息的訊號。不過沃什相當「口密」，表示「不會預判會議結果，也不主張現在就說自己可能會在即將召開的會議上怎麼做。」



對於市場對本月會議加息的預期降溫，沃什沒有談及。他亦沒有談到貨幣政策或他對美國經濟的展望，僅重申聯儲局將實現物價穩定。



沃什發言後，有關本月加息的機率已從27%左右降至15%以下。



Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示：「很明顯，他不會發表任何可能被解讀為鷹派的言論。」(yc)