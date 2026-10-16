16/10/2026 10:33

螞蟻國際完成認購華夏人民幣數字貨幣基金，並將其納入財資配置

《經濟通通訊社16日專訊》華夏基金（香港）和螞蟻國際聯合宣布，螞蟻國際近期已完成對華夏人民幣數字貨幣基金(03461)(83461)的認購，並將其納入財資配置，通過數字人民幣跨境調撥、轉換和後續投資，實現企業跨境資金的統籌管理與高效調配。



本次資金調撥嚴格在相關監管及業務合規框架下開展。資金鏈路由螞蟻國際在中國建設銀行上海浦東分行發起，將其數字人民幣資產實時從上海劃轉至香港，最終轉入渣打銀行（香港）的相關賬戶，並以離岸人民幣完成了對華夏人民幣數字貨幣基金的認購。螞蟻國際同時將此資金納入財資配置作資金管理。該鏈路驗證了數字人民幣在滬港跨境資金調撥場景的可行性，有利於提升跨境資金流轉效率、強化交易透明度，並為未來更多機構級跨境金融場景應用提供參考。



華夏基金（香港）行政總裁甘添表示，本次螞蟻國際將華夏人民幣數字貨幣基金納入企業財資配置，是數字人民幣跨境應用與離岸人民幣資產管理相銜接的一次實踐，也為人民幣金融產品服務全球企業資金管理需求探索出新路徑。



螞蟻國際平台科技總經理黎粵表示，此次合作不僅體現了數字人民幣從跨境支付場景向資產管理場景的延伸，也展示了金融科技機構與資產管理機構在人民幣數字化、國際化應用方面的協同創新。通過「數字人民幣跨境資金調撥+離岸人民幣資產投資」的組合，進一步探索數字人民幣在滬港金融合作中的應用閉環。(bi)