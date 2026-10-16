16/10/2026 11:48

【ＡＩ】南商參加金管局金融+人工智能論壇，展示「智能定期存款」概念驗證項目

《經濟通通訊社16日專訊》金管局與數碼港早前聯合主辦金融+人工智能論壇，南洋商業銀行作為第二期入選GenA.I. 沙盒計劃的參與機構，在論壇分享展示了「智能定期存款」概念驗證項目。



「智能定期存款」可通過與AI對話以了解客戶需求並即時提供專屬的產品推薦及協助完成交易，擺脫以往重覆資料輸入的繁複流程。在安全保障上，系統採用AI交叉驗證方法，並嚴格遵循「人為監督(Human Oversight)」理念，每筆交易最終均須由客戶親自認証以確保資金安全。



南商副總裁兼資訊科技總監田昌越表示，很榮幸入選金管局第二期GenA.I. 沙盒計劃，並將與監管機構及業界夥伴同行，共同探索人工智能在金融服務的應用。南商將把沙盒驗證所得的治理經驗、風險控制及可觀測性實踐，沉澱為可複用的企業標準，並逐步推廣到更多場景以至規模化應用。(bi)