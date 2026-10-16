16/10/2026 10:00

《豐碩成果－盧穗欣》美國加息後，股票何去何從？

《豐碩成果》美伊衝突推高油價，加劇通脹壓力，促使美國聯儲局加息四分一厘以壓抑通脹。隨著借貸成本上升，市場普遍關注一個核心問題：利率上升會否削弱股票吸引力？



我們認為今次的加息背景與以往有所不同，目前企業盈利增長強勁、生產力改善及人工智能持續發展，顯示市場或有足夠韌性，吸收加息所帶來的影響。



*AI外溢效應為環球增長注入動力*



人工智能投資持續，帶動多地經濟穩步發展。美國9月製造業採購經理指數(PMI)擴張至57水平，創52個月高位；日本第二季經濟增長高於市場預期；南韓和台灣的製造業持續擴張。國際貨幣基金組織(IMF)預計今年環球經濟增長達3%，較去年的3.5%有所放緩，各地增長前景亦呈現分化。當中，中東衝突對能源進口國及較脆弱的經濟體構成壓力，而受人工智能發展帶動的市場則持續向好。



人工智能發展正產生外溢效應，帶動硬件、基建和電力需求，繼而惠及能源、材料和工業等範疇。標普預計，僅美國幾家超大規模雲端服務商在2027年的人工智能資本開支便將超過1.3萬億美元。龐大的投資需求亦沿供應鏈逐步轉化為企業的收入、盈利和現金流。數據顯示，標普500指數成分股第二季盈利按年增長逾50%，為2021年首季以來最大升幅。儘管分析員已連番上調盈利預測，仍有超過85%的企業每股盈利優於預期，反映市場的基本面穩健。從地域而言，美國作為科技創新的領導者，受惠於人工智能代理、軟件和半導體需求等持續增長，而亞洲則在半導體、記憶體晶片、印製電路板、伺服器和電子產品組裝等供應鏈環節佔據重要地位。



一般而言，利率上升通常會增加企業融資成本，降低未來現金流的內在價值，但不一定會拖累盈利或削弱股票的吸引力。如果貨幣緊縮政策疊加經濟衰退，則可能打擊企業前景，繼而影響股票表現。然而，若通脹平穩、生產力上升、需求增加，具結構性增長潛力的公司有望提升盈利和現金流，抵消高息帶來的影響，支持股票估值。只要企業盈利增長的速度高於利率上升的速度，股票的內在價值依然能夠獲得支持。



我們目前傾向認為，美國今次加息並非是一個新緊縮周期的開始。現階段尚未看到能源價格以外的廣泛通脹壓力，及明顯的第二輪效應。通脹升溫主要受油價上升帶動，油價會否長時間維持高位，將取決於美伊衝突及相關地緣政治局勢的發展。若局勢逐步緩和，通脹壓力亦可能隨之降溫。



展望未來，市場正處於多股力量交錯之中：宏觀經濟向好、企業盈利理想和自由現金流充裕，為股市提供支持；然而，油價、通脹及利率走勢仍存在不確定性，或令市場波動加劇。對投資者而言，要捕捉股票增長潛力、同時分散單一資產類別風險，可考慮以多元資產策略作為投資組合的一部分，透過不同板塊、市場和資產類別分散配置，提升組合的穩定性。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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