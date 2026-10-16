16/10/2026 15:54

【聚焦人幣】潘功勝：推動人民幣債券成全球廣泛認可使用合格擔保品

《經濟通通訊社16日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，在國際貨幣基金組織和世界銀行年會舉行期間，中國人民銀行行長潘功勝15日出席新興市場研討會，並作主旨發言。



潘功勝指出，當前全球地緣政治風險上升，國際經濟金融環境發生深刻變化，人工智能加速發展，全球投資者對多元分散配置和科技創新的投資需求持續增加。中國經濟持續穩定增長，高科技產業快速發展，為人民幣資產提供了堅實支撐。中國金融市場規模大，股票、債券市場規模均居世界第二位，且流動性充裕，可有效滿足全球投資者多元化配置需要。



下一階段，中國人民銀行將進一步支持全球投資者和發行人參與中國金融市場，推動人民幣債券成為全球廣泛認可和使用的合格擔保品，進一步豐富流動性管理和風險管理工具，持續提升投融資便利性。同時，加強境內外金融基礎設施聯通，支持離岸人民幣市場發展，持續推進中國金融市場高水平開放。



*中國銀行間債券市場境外投資者數量佔比達30%左右*



潘功勝提到，中國近年來持續擴大金融市場開放，優化市場機制、提升投融資便利度。目前，境外投資者可通過債券通等多個渠道參與中國金融市場，並可通過回購、衍生品等交易管理流動性和對沖風險。現已有來自近80個國家和地區的1200多家境外投資者參與中國銀行間債券市場，境外投資者數量佔比達30%左右。同時，主權政府、國際開發機構、金融機構與企業等境外發行人，也可通過熊貓債券等方式便利開展人民幣融資。當前，中國債券和股票已先後納入國際主要指數，充分反映出全球投資者對中國金融市場長期穩定發展和持續擴大開放的信心。與此同時，離岸人民幣市場也穩步發展，其中香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，人民幣投融資產品和風險管理工具不斷豐富，人民幣流動性供給進一步充裕。(sl)