16/10/2026 09:46

【外圍經濟】MSCI擬將印尼由「新興市場」降級為「獨立市場」，印尼或被剔出全球股票指數

《經濟通通訊社16日專訊》指數提供商MSCI周四（15日）表示，印尼不再具備新興市場地位，正進行磋商，擬將印尼重新歸類為「獨立市場」。這意味印尼可能會被剔出全球股票指數，對於致力爭取全球投資流入的印尼總統普拉博沃而言也是重大挫折。



外界對印尼市場誠信問題引發的擔憂日益加深。MSCI表示，若果僅是將印尼降級為「前沿市場」，不足以反映該國市場問題的嚴重程度。除非MSCI發現市場治理和運作方面出現實質改善的明確證據，否則會繼續推進此項變更。



儘管印尼當局已宣布相關改革措施，但MSCI在聲明中表示：「對印尼市場運作失靈的重大擔憂依然存在，包括涉嫌協同交易的行為仍在繼續，且缺乏有效執法的實質證據。」



「獨立市場」地位適用於不符合MSCI新興市場或前沿市場指數納入標準的市場。阿根廷、黎巴嫩和巴勒斯坦等市場目前屬於此一類。(rc)