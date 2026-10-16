16/10/2026 16:18

【俄烏開戰】美烏不和浮面，分析：歐洲面臨「特朗普愈來愈偏向普京」的新現實

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普近日多番抨擊烏克蘭總統澤連斯基，聲稱「烏克蘭應該換總統」，雙方不和浮面。特朗普亦開始解除針對俄羅斯能源制裁，與俄總統普京達成柴油協議。分析指出，歐洲開始正視一個新現實，就是特朗普愈來愈偏向普京。



彭博社報道，歐盟領袖本周在布魯塞爾出席領導人峰會，對於近日事態凸顯特朗普愈來愈偏向普京，他們深感失望。包括法國和德國領導人在內的歐盟領袖人私下交談時均認為，這一點不太可能發生改變。



丹麥首相Mette Frederiksen周四（15日）對記者表示：「西方聯盟現在的處境比幾天前更加脆弱。如果不支持烏克蘭，那麼整個歐洲，包括北約，都將陷入危險境地。」



知情人士稱，目前大多數歐洲人士都建議澤連斯基收斂對特朗普的批評，因為歐洲除了繼續與美國合作之外別無選擇。(rc)