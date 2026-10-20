23,912.59
-274.24
(-1.13%)
3,720.49
-10.43
(-0.280%)
4,152.68
-21.85
(-0.523%)
11,817.97
+0.55
(+0.005%)
81,717.1600
-221.2300
(-0.270%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
81,717.16
-221.23
-0.270%
2,397.5700
-10.4300
-0.433%
20/10/2026 09:10
美元兌人民幣報6.6837，內地第三季GDP按年升4.5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.928
|101.973
|-0.045
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.56/60
|158.54/58
|158.50/54
|歐元/美元
|1.1214/18
|1.1215/19
|1.1211/15
|英鎊/美元
|1.3311/15
|1.3313/17
|1.3303/07
|美元/瑞郎
|0.8258/62
|0.8264/68
|0.8267/71
|美元/加元
|1.4093/97
|1.4099/03
|1.4111/15
|澳元/美元
|0.6975/79
|0.6984/88
|0.6978/82
|紐元/美元
|0.5663/67
|0.5666/70
|0.5662/66
|美元/人民幣
|6.6835/39
|6.6909/13
|6.6878/82
|美元/港元
|7.8475/79
|7.8477/81
|7.8481/85
上述報價只供參考用