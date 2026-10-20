20/10/2026 09:08

【外圍經濟】紐交所推期權延長交易時段，12月擬擴至股票

《經濟通通訊社20日專訊》紐約證券交易所(NYSE)周一(19日)起，為旗下NYSE American Options期權市場推出延長交易時段，讓投資者可於美股常規交易時段以外買賣合資格期權，以配合市場對交易及風險管理需求。



新安排設早、晚兩個交易時段，早市為美國東部時間上午7時30分至9時25分，晚市則為下午4時至4時15分。首批合資格標的包括SPY、IWM及GLD等交易所買賣基金(ETF)，以及蘋果(US.AAPL)、微軟(US.MSFT)、英偉達(US.NVDA)、Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)及甲骨文(US.ORCL)等大型科技股相關期權。



紐交所表示，延長交易時段有助投資者在更長時間內把握投資機會及管理風險，並計劃於今年12月將類似安排擴展至股票市場。(kk)