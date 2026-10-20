20/10/2026 08:28

【聚焦數據】內地第三季GDP增4.5%勝預期，9月工業增加值增5.5%近半年高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》國家統計局昨（19日）公布，內地第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，略高於市場預期增長4.4%，按季增1.2%。今年第一季增長5%；第二季增長4.3%。政府工作報告將中國今年經濟增長目標設為「4.5%至5%」。今年首三季，國內生產總值按年增長4.6%。分產業看，第一產業增長3.7%；第二產業增長3.8%；第三產業增長5.2%。



*9月工業增加值增5.5%，符合市場預期*



9月份全國規模以上工業增加值增長5.5%，符合市場預期，並創半年高位。今年首三季，全國規模以上工業增加值按年增長5.3%。



首三季，全國固定資產投資33.41萬億元(人民幣．下同)，按年下降7.2%，略好過市場預期的跌7.3%；扣除房地產開發的固定資產投資下降4.2%。其中，基礎設施投資跌4.2%，製造業投資跌2.1%，房地產開發投資跌20.6%。



*9月零售增速1.1%，半年最高水平*



9月份社會消費品零售總額4.24萬億元，增長1.1%，優於預期的升0.6%，創半年最高水平。首三季，社會消費品零售總額37萬億元，按年增長1.1%。



9月份全國城鎮調查失業率平均值降至5.2%，比上月下降0.1個百分點。首三季，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。



國家統計局表示，總的來看，首三季國民經濟頂壓前行、向新向優，主要指標積極變化增多，高質量發展取得新成效。也要看到，國際環境複雜多變，國內需求不足問題仍較突出，經濟穩中向好基礎尚需鞏固。下階段，堅持深化改革開放，強化創新驅動，著力發揮宏觀政策效能，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，推動經濟向新向優向好發展。



*統計局：房地產市場朝著積極方向發展*



國家統計局新聞發言人、副局長毛盛勇在當日舉行的國新辦新聞發布會上表示，前三季度，國民經濟運行呈現運行平穩、動能向新、結構向優、質效向好四大特點。高質量發展的積極因素在不斷累積增多，實現全年經濟增長預期目標有堅實支撐。



對於房地產發展，毛盛勇表示，从这几个相关的從這幾個相關的指標來看，整個房地產市場在朝著積極的方向發展。從房地產成交來看，今年前三季度，根據住建部的網簽數據，二手房交易網簽面積，前9個月上漲了10.7%，9月末全國新建商品房待售面積下降了1.5%，這也是連續7個月同比增速在下降。第三從價格來看。9月份，70個大中城市當中，一線城市新建商品住宅銷售價格連續兩個月環比上漲，二手住宅環比連續7個月上漲。