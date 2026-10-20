20/10/2026 13:25

【聚焦ＡＰＥＣ】許正宇：推進「金融+」更好服務實體經濟，以黃金為切入點發展大宗商品交易生態圈

《經濟通通訊社20日專訊》亞太經合組織(APEC)財長會議一連兩日在香港舉行，財經事務及庫務局局長許正宇今早出席一場研討會致辭時表示，香港首份五年規劃已訂明推進「金融+」的方向，透過加強貿易融資、發展綠色及可持續金融等措施，讓金融更好服務實體經濟。



*加強對中小企支援，推動綠色永續金融發展*



今次研討會聚焦貿易及供應鏈融資，以及綠色與可持續金融兩大主題。許正宇指出，研討會讓商界有機會直接參與財長會的相關討論，提供市場觀察及實務經驗，促進政策與企業需要銜接。



在「金融+貿易」方面，他表示，香港正加強對中小企的支援，金管局透過多項措施及創新融資方案，包括Project CargoX，發揮重要作用。在「金​​融+綠色發展」領域，正堅定地推動綠色永續金融的發展，並推動國際碳市場的建設。



*以黃金為切入點，發展大宗商品交易生態圈*



他稱香港首份五年規劃提出，鞏固本港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心，以及國際風險管理中心的地位，並以黃金為切入點，發展大宗商品交易生態圈。這些優勢有助香港成為連接區內以至全球資本、企業及機遇的重要平台。



今年是香港首次迎來APEC財長會。許正宇表示，面對深刻的經濟轉型及不斷變化的全球挑戰，任何經濟體都不能單靠自身確保繁榮，區域發展需要建基於伙伴合作、創新及韌性。他期望透過監管機構、商界領袖及專家的交流，開拓新機遇、加強金融韌性，並推動可持續增長。(tc)